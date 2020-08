Nachruf Jan Madjar – Er redete mit der Gemeinde, statt sie zu überreden Anfang Juli ist Jan Madjar, seit 20 Jahren reformierter Pfarrer in Wengen, unerwartet im Amt verstorben. Ein Nachruf.

Anfang Juli ist Jan Madjar, seit 20 Jahren reformierter Pfarrer in Wengen, unerwartet im Amt verstorben. Foto: PD

1983 kam Jan Madjar in die Schweiz, um an der internationalen theologischen Hochschule in Rüschlikon sein Theologiestudium anzutreten. In der Vojvodina aufgewachsen, hatte er bei seinem Studienbeginn in Zürich bereits erfüllte Lebensjahre und einen Uniabschluss in Ökonomie hinter sich. Erste Berufserfahrungen holte er sich vorerst in der Sozialpädagogik. Anschliessend folgte das praktische Semester an der Uni Bern. Sein Vikariat schloss er in der Friedenskirche Bern ab. Im Jahre 2000 trat er die Pfarrstelle in Wengen an. Es sei ihm ein Anliegen, mit der Gemeinde zu reden, anstatt sie zu überreden, erklärte Jan Madjar an seiner Amtseinsetzung. Und dies tat er intensiv.

Ein weltoffener und kontaktfreudiger Mensch

Er suchte und fand den Kontakt zur Bevölkerung, begleitete unzählige Menschen bei Gottesdiensten, Trauungen, Taufen und bei Beerdigungen. Seine Projekte und Initiativen, namentlich in der Jugendarbeit und mit Senioren, bleiben uns nachhaltig in Erinnerung. Ein Nachdiplomstudium zum Gefängnisseelsorger ergänzte seine pfarramtliche Tätigkeit. Während dreier Jahre betreute er nebenamtlich Sträflinge in Hindelbank und Witzwil. Längere Auslandsaufenthalte und seine Sprachkenntnisse zeichneten Jan Madjars Wesen aus. Seine Weltoffenheit und seine Freude am Kontakt mit Menschen aus aller Welt waren dadurch weithin spürbar.

Die Stelle in Wengen schien für ihn bestens zu passen. Jan Madjar prägte vor allem das Dorfleben von Wengen mit seinem unverwechselbaren Humor, seiner Offenheit und seinem tiefen Vertrauen in Gott und das Leben. Seine besondere Liebe galt der Musik und dem Sport. In Wengen erlernte er das Alphorn- und das Schwyzerörgelispiel sowie das Skifahren.

Seine letzten Lebensjahre waren von der Krankheit multiple Sklerose gezeichnet. Doch Jan Madjar arbeitete unverdrossen weiter. Begleitet und getragen von seiner Frau, seinen zwei Kindern, der Familie und der Kirchgemeinde, so konnte er das Pfarramt in einem reduzierten Umfang weiterführen. Er bewahrte weiterhin seinen Lebensmut und die Zuversicht und war im Umgang mit seiner Krankheit für viele ein Vorbild.

Mitte April 2020 ging er in Studienurlaub, übte sich im «Herzensgebet» und nahm an einem Studiengang «Wachet und betet» teil. Für alle überraschend ist Jan Madjar am 4. Juli im 62. Lebensjahr gestorben. Am 17. Juli nahm eine grosse Trauergemeinde in der Kirche Wengen und via Direktübertragung Abschied von ihm.

egs