Illegale Party in Bern – Er rannte der Polizei davon, nun muss er zahlen Im September eskalierte eine illegale Party auf der Kleinen Allmend. Vier Anzeigen verteilte die Polizei, darunter an einen 25-Jährigen, der fliehen wollte. Michael Bucher

Bild aus der Ferne: Bei der illegalen Party auf der Kleinen Allmend am 12. September wurde auch ein grosses Holzfeuer errichtet. Foto: Leserreporter

An einem lauen Septemberabend im letzten Jahr wurde die Kleine Allmend in Bern zu einer grossen Freiluftparty. Mehrere Hundert Jugendliche und junge Erwachsene fanden sich am Stadtrand ein und feierten um ein grosses Feuer herum. Die meisten werden die illegale Party wohl besucht haben, um nach monatelangem Corona-Blues wieder mal auf den Putz zu hauen.

Doch eigentlich hatte die Veranstaltung Kundgebungscharakter. Das Kollektiv hinter der Fete wollte auf politische Missstände aufmerksam machen: Konsumzwang, Kommerzialisierung des öffentlichen Raumes, Gentrifizierung der Quartiere. Dadurch wurde auch die Polizei hellhörig. Diese beobachtete die Situation vor Ort und schritt ein, als sich der Tross Richtung Innenstadt aufmachte. Eine Gruppe warf daraufhin Steine und Flaschen gegen die Polizeibeamten. Auch kam es zu Sachbeschädigungen. Die Polizei reagierte ihrerseits mit Gummischrot, Reizgas und Wasserwerfer.