100 Jahre Stadtrat Burgdorf – Er politisiert mit Ausdauer Das Burgdorfer Parlament feiert sein Jubiläum. Peter Biedermann ist derzeit der Amtsälteste im Stadtrat. Aus einem Grund engagiert er sich schon so lange. Regina Schneeberger

Peter Biedermann ist seit vierzehn Jahren im Stadtrat. Foto: Christian Pfander

Peter Biedermann hat Ausdauer. Einst machte er Langstreckenläufe wie den Jungfraumarathon, rannte im Schnitt 300 Kilometer im Monat. Heute fährt er mit dem Rennrad über die Emmentaler Hügel, trainiert die Burgdorfer Leichtathleten. Doch nicht nur im Sport zeigt sich der 58-Jährige ausdauernd. Auch in der Politik. Seit vierzehn Jahren ist der Bauingenieur im Stadtrat und damit jener, der am längsten ohne Unterbruch im Burgdorfer Parlament sitzt. «Jaja, ich bin schon fast seit der letzten Eiszeit dabei», sagt er und lacht. Aber es sei ihm nie langweilig geworden. «Dank des Stadtrats bin ich immer auf dem Laufenden, bekomme spannende Einblicke in Bauprojekte wie jene beim Schloss oder beim Casino-Theater.»