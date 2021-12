Neues Buch von Urs Frauchiger – Er plaudert verführerisch Der Berner Autor und Musiker Urs Frauchiger entführt uns mit «Geschichten für Ruth» ins Reich der Musik, der Natur und der Sprache. Beatrice Eichmann

Geistreicher Causeur: Der Musiker und Autor Urs Frauchiger. Foto: Valerie Chételat

Zwar ist der Begriff des Plauderns – zumal im deutschsprachigen Raum – für manche mit Leichtsinn verbunden und daher fern jeglicher Seriosität angesiedelt. Aber es kommt immer darauf an, wer da plaudert, und wenn ein Cellist, Musiktheoretiker und Autor wie Urs Frauchiger in diesen Modus verfällt, so darf man eine geistreiche Causerie erwarten, die Lust und Erkenntnis zugleich beschert. Garanten dafür sind sein Widerwille gegen Besserwisserei, seine Aversion gegenüber der Pedanterie.

Dem Zynismus begegnet er mit Begeisterungsfähigkeit, dem Vorurteil mit Offenheit. Er denkt zum Beispiel an jene Regisseure, die mit Vorbehalten an ein Opus herantreten und statt Werktreue Selbstverwirklichung anstreben. Ihnen würde er gern jenes Mundschloss verpassen, das in der «Zauberflöte» Papageno tragen muss.