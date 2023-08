Extremsportler aus Heimberg – Er pedalte 1000 Kilometer durchs Land – am Stück In der Rubrik «Angetroffen» begegnen wir Peter Truffer (59) aus Heimberg. Er nahm an einem Extremvelorennen durch die Schweiz teil. Eine emotionale Erfahrung. Gabriel Berger

Peter Truffer aus Heimberg nahm im Juli am Race Across Switzerland teil. Dabei handelt es sich um ein Extremradrennen über mehrere Hundert Kilometer. Foto: Gabriel Berger

«Es war ein ‹hüere geils Gfüel›, es geschafft zu haben», sagt Peter Truffer in unverwechselbarem Walliserdeutsch. Der 59-Jährige, der ursprünglich aus Lalden nahe Visp stammt, nahm Mitte Juli am Race Across Switzerland teil. Die Teilnehmenden dieses neuen, erstmals durchgeführten Extremsportevents hatten je nach Startkategorie 300, 500 oder 1000 Kilometer auf dem Velo zu bewältigen. Allein. Am Stück. Und mit Tausenden Metern Höhendifferenz, die es zu überwinden galt.