Kopf der Woche – Er organisierte, und er sprang Für den Thuner Elitespringer Andreas Hulliger bedeutet Klippenspringen, «buchstäblich Abgründe zu überwinden». Auch am letzten Wochenende. Hans Peter Roth

Andreas Hulliger liebt das Klippenspringen. Foto: AFP

Der Thuner Andreas Hulliger fliegt rotierend, im Synchronsprung gemeinsam mit dem Berner Daniel Locher. 20 Meter in der Luft, dem Sprungbecken im Strandbad Thun entgegen. So geschehen letztes Wochenende, anlässlich der ersten Schweizer Meisterschaft im Highdiving-Synchronspringen. Atemberaubend, was die Klippenspringer und -springerinnen zeigten.