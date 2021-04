Angeklagter blieb Prozess fern – Er onanierte in Tram und Bus vor jungen Frauen Erst glaubten sie kaum, was sie sahen, dann erschraken sie. Vier junge Bernerinnen wurden Opfer eines Exhibitionisten. Am Dienstag sagten sie vor Gericht aus. Stephan Künzi

Tatort Tram: Der bald 80-Jährige befriedigte sich vor jungen Frauen und muss sich dafür nun vor Gericht verantworten. Foto: Manu Friederich

Wo ist er?

Im Assisensaal des Berner Amthauses weiss niemand die Antwort auf diese Frage. Dabei hätte der gebürtige Italiener allen Grund, sich in diesem altehrwürdigen Ambiente vor Einzelrichterin Bettina Bochsler zu erklären. Zur Last gelegt werden ihm Übergriffe gegen junge Frauen. Mehrfach soll er in aller Öffentlichkeit onaniert und die zum Teil noch schulpflichtigen Passagierinnen noch weitergehend bedrängt haben.

Exhibitionismus sowie angesichts des kindlichen Alters seiner Opfer auch sexuelle Handlungen mit Kindern lauten die Vorwürfe, welche die Staatsanwaltschaft erhebt. Doch statt ihnen ins Auge zu sehen, zieht es der bald 80-Jährige an diesem Morgen vor, den Blinden zu ziehen und erst gar nicht zu erscheinen.