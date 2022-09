Tagestipp: Kammerorchester Seftigen – Er motiviert singende Laien Der Dirigent Patrick Secchiari bringt Laienchöre zu Höchstleistungen. Mit dem Kammerchor Seftigen widmet er sich zwei tschechischen Komponisten. Sarah Sartorius

Patrick Secchiari schätzt die Arbeit mit Laienchören. Foto: Pia Neuenschwander

«Ich sehe es als meine Aufgabe an, die singenden Menschen so zu motivieren, dass sie die Verantwortung für die Musik selbst tragen können», sagte der Dirigent Patrick Secchiari in einem Interview über seine Arbeit mit Laiensängerinnen und -sängern. Secchiari leitet diverse Chöre und wagt sich immer wieder auch an ungewohnte Formate, so lancierte er etwa einen Flashmob im Bundeshaus oder ein szenisches Baustellenkonzert. Nebst dem von ihm gegründeten Vokalensemble Ardent leitet er die Kammerchöre in Glarus und Seftigen. Mit Letzterem tritt er dieses Wochenende in Thun und Bern auf. Auf dem Programm stehen Werke der tschechischen Komponisten Antonín Dvořák und Leoš Janáček. (sas)

Fehler gefunden?Jetzt melden.