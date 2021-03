Der Theaterleiter von Langenthal – Er möchte endlich das Publikum kennen lernen Ernst Jäggli ist beeindruckt vom sanierten Stadttheater Langenthal. Der neue Leiter sagt, weshalb ein Schauspielhaus ohne Zuschauer nicht funktioniert. Tobias Granwehr

Ernst Jäggli hofft, die Türen des Stadttheaters bald wieder für Gäste öffnen zu können. Foto: Beat Mathys

Zügigen Schrittes führt Ernst Jäggli durch das Stadttheater Langenthal. Es geht durchs grosszügige Foyer runter ins Untergeschoss zum Theater 49, dem kleineren der beiden Säle. Dann wieder rauf, vorbei am Orchestergraben, dem Bühneneingang und weiter in die oberen Stockwerke, wo sich Seminarräume und zuoberst schliesslich die Büros befinden.

In seinem Büro angekommen, setzt sich der Theaterleiter an seinen Schreibtisch und beginnt zu erzählen. Am 1. Januar hat Ernst Jäggli offiziell die Führung des Langenthaler Theaterbetriebes angetreten. Bereits im vergangenen Herbst begann mit seinem Vorgänger Reto Lang die Übergabe, im November übernahm Jäggli die Leitung dann Teilzeit. Gleichzeitig war er noch für die Dampfzentrale Bern als Geschäfts- und Betriebsleiter tätig.