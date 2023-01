Golden-Globe-Favorit «The Banshees of Inisherin» – Er mixt Entsetzen brillant mit Humor Der Regisseur Martin McDonagh beherrscht das Bitterböse wie kein Zweiter: Jetzt legt er seinen neuen und vielleicht besten Film vor – einmal mehr mit Colin Farrell. Hans Jürg Zinsli

Regisseur vom Film «In Bruges»: Martin McDonagh im Oktober 2022. Foto: Tolga Akmen (Keystone)

Es fing natürlich alles viel früher an. Also bevor Martin McDonagh mit seinem drastischen 27-minütigen Filmdebüt «Six Shooter» (2004) einen Oscar gewann und bevor er mit der launigen Gangsterkomödie «In Bruges» (2008) das Kinopublikum begeisterte. Zu jener Zeit war der heute 52-Jährige längst ein erfolgreicher Theaterautor. Sein international bekanntestes Stück, «The Lieutenant of Irishmore» (2001), handelt von einem Terroristen, der um seine vermeintlich verstorbene Katze trauert, während er völlig ungerührt mehrere Opfer foltert.