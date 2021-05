Eishockeytalent Janis Moser – Er meditiert, betet vor jedem Spiel und meidet Social Media Janis Moser ist der jüngste Spieler im Schweizer WM-Kader. Der 20-jährige Seeländer ist in vielerlei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. Marco Oppliger

In Riga steht Janis Moser unter besonderer Beobachtung. Überzeugt er, wird das seine Chancen für den NHL-Draft erhöhen. Foto: Pascal Muller (Freshfocus)



Eine Isolation kann sich ganz schön hinziehen. Die Schweizer Nationalspieler wissen Bescheid. 48 Stunden lang mussten sie sich Anfang Woche in Riga in ihr Hotelzimmer zurückziehen. Was einige dazu veranlasst hatte, die Playstation mitzunehmen, um Langeweile und Lagerkoller entgegenzuwirken. Bei anderen wiederum dürfte das Handy warmgelaufen, die sozialen Medien über Gebühr konsumiert worden sein.

Gamen, Instagram und Konsorten sind nicht Janis Mosers Ding. Während andere Spitzensportler in seinem Alter Fans und Follower täglich an ihrem Leben teilhaben lassen, Ferienfotos posten und jede Errungenschaft mit der Community teilen, hält er sich bewusst zurück. Das letzte private Bild hat er vor beinahe einem Jahr online gestellt. «Ich weiss genau: Hätte ich die Instagram-App auf meinem Smartphone, würde es mich packen, und ich würde viel Zeit für etwas verschwenden, das mir nicht wirklich viel Freude bereitet», sagt er. «Ich will nicht pausenlos am Handy hängen.»