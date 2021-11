Tagestipp – Er malt mit Worten Der Berner Autor Thomas Röthlisberger liest aus seinem meisterhaften Roman «Das Licht hinter den Bergen». Mirjam Comtesse

Thomas Röthlisberger Foto: zvg

Der 40-jährige Lehrer Anton Marxer lebt zusammen mit seiner Frau, die seit einem Schlaganfall behindert ist, in einem Hochtal in Graubünden. Plötzlich steht die Weltgeschichte vor seiner Tür: Anna Schwarzer ist vor den Nazis aus Österreich geflüchtet. Anton Marxer will ihr helfen und bringt dabei sich und sein Umfeld in ein Dilemma.

Thomas Röthlisbergers Roman «Das Licht hinter den Bergen» ist ein Meisterwerk – sowohl sprachlich als auch inhaltlich. Wenn der Berner Autor die Enge des Tals und das Schroffe der Berge beschreibt, fühlt man sich, als wäre man dort. Gleichzeitig lässt er die Tragik der verschiedenen Schicksale mit nur wenigen Worten aufblitzen. In der Buchhandlung Haupt in Bern liest er aus seinem Buch und diskutiert darüber mit Beatrice Eichmann-Leutenegger.

Haupt-Buchhandlung, Bern, Montag, 8.11., 19 Uhr. Reservation nötig.

Mirjam Comtesse

