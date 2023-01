Simmentaler Fleckvieh – Er machte das Tal und dessen Rinder weitherum bekannt Wohl wie kein anderer hat sich Johann Ueltschi für die Verbreitung des Simmentaler Fleckviehs eingesetzt. Morgen jährt sich sein Todestag zum 75. Mal. Hans Heimann

Johann Ueltschi, Zweiter von rechts, beim Verkaufen eines Simmentaler Stiers in einem osteuropäischen Land in den 1930er-Jahren. Foto: PD/Familie Ueltschi

Mit Johann Ueltschi starb vor 75 Jahren nach längerem Herzleiden ein über die Landesgrenze bekannter Viehzüchter. Die «Berner Woche» veröffentlichte damals seinen Nachruf und nannte Ueltschi einen prominenten und hochverdienten Simmentaler. Er wurde am 16. Juli 1882 geboren und wuchs mit seinem Bruder David als zweiter Sohn des Landwirts, Holzhändlers und Gastwirts David Ueltschi in Boltigen auf. Nach der Primarschule besuchte er ein Jahr die Sekundarschule in Montreux.