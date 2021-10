Erfolg dank pensionierten Ärzten – Er machte das Seeländer Impfwunder möglich Der Verwaltungskreis Seeland ist Impf-Schweizer-Meister. Das hat die Region auch dem pensionierten Hausarzt Ulrich Castelberg und seinem Team zu verdanken. Quentin Schlapbach

Im April richteten Ulrich Castelberg und sein Team im Aarberger Hotel Krone ihre Impfpraxis ein. Seither spritzten sie fast 25’000 Dosen. Foto: Raphael Moser

Wie bringen wir die Impfquote nach oben? An dieser Frage beissen sich die Gesundheitsbehörden von Bund und Kantonen seit Wochen die Zähne aus. Die Einführung des Covid-Zertifikats, die Abschaffung der Gratistests, 50 Franken Impfprovision – nichts bleibt derzeit unversucht, um die Quote nach oben zu drücken. Dabei liessen sich die besten Antworten auf diese Frage in jenen Landesteilen finden, wo bereits überdurchschnittlich viele Leute gegen das neue Coronavirus immunisiert sind.

Am Dienstag berichtete diese Zeitung über das Seeländer Impfwunder. Der Verwaltungskreis zwischen Bern und Biel erreichte Anfang Oktober eine Impfquote von über 80 Prozent bei der impfbaren Bevölkerung (Personen über 12 Jahre). Einen so hohen Anteil von geimpften Personen hat bisher noch kein Kanton in der Schweiz. Auch im Vergleich mit den anderen Berner Verwaltungskreisen schwingt das Seeland weit obenaus.