Trauer um einen Pionier – Er löste den ersten Eishockeyboom in Bern aus Er führte den SC Bern in die höchste Spielklasse und als Aufsteiger 1959 direkt zum ersten Meistertitel. Nun ist Ernst Wenger kurz vor seinem 96. Geburtstag gestorben.

Die legendäre Berner Meistermannschaft von 1959. Sitzend in der Bildmitte: Trainer Ernst Wenger. Foto: zvg

Im Frühjahr 1959 herrscht in der Stadt Bern eine grosse Eishockey-Euphorie. Und ein Mann hat wesentlichen Anteil daran, dass die Bernerinnen und Berner zu Tausenden zur Ka-We-De eilen, um den SCB anzufeuern: Ernst Wenger. 1956 hat er den Trainerposten bei den Mutzen übernommen, es ist ein nahtloser Übergang, nachdem er während zehn Jahren als Verteidiger für das Fanionteam spielte.

Und unter ihm setzt der SCB zum Höhenflug an. Bereits in der zweiten Saison gelingt die Rückkehr in die Nationalliga A – und es sollte noch besser kommen. In der Saison 1958/1959 holt das junge Team – das Durchschnittsalter beträgt 22,5 Jahre – 23 Punkte. Zu Hause ist der SCB eine Macht, er gewinnt alle sieben Heimspiele. Beim entscheidenden Duell gegen Ligakrösus Davos drängen 10’500 Zuschauerinnen und Zuschauer zur Ka-We-De, Bern gewinnt 5:4 und wird damit zum ersten Mal Schweizer Meister. Nach acht Jahren Bündner Dominanz – Arosa und Davos teilten die Titel unter sich auf – reüssiert wieder eine Mannschaft aus dem Unterland.

Mit dem Coup sollte allerdings nicht nur eine Zeitenwende eingeleitet werden, er steht auch am Ursprung des Aufstiegs des SC Bern zu einer der erfolgreichsten Eishockeyorganisationen des Landes. 16 Meistertitel umfasst die Sammlung mittlerweile. Bezeichnenderweise gelingt es jedoch nur zwei Schweizer Trainern, mit den Mutzen zu triumphieren: 1959 Wenger und 2016 Lars Leuenberger.

Er führt die Nationalmannschaft an die WM

Wengers Verdienst: Er schafft es mit strikter Führung, dass das Kollektiv im SCB über allem steht. Zudem kann er mit Torhüter René Kiener, den Verteidigern Kurt Nobs, Bruno Gerber, Alfred Lack sowie den Stürmern Peter Stammbach, Rolf Diethelm, Paul Messerli und dem Kanadier Bruce Hamilton auf einige grosse Spielerpersönlichkeiten zählen.

Dabei ist Eishockey für ihn «nur» eine Nebenbeschäftigung. Gemeinsam mit Max Sterchi, der den Club über Jahrzehnte prägen sollte und von 1958 bis 1981 Nachwuchscoach, Konditionstrainer der ersten SCB-Mannschaft und später Chef der Technischen Kommission war, arbeitet Wenger beim Erkennungsdienst der Berner Kriminalpolizei.

Drei Jahre nach dem Meistertitel mit dem SC Bern wird er Trainer der Nationalmannschaft und führt diese an die WM in Colorado Springs (USA). Nach Engagements bei den Young Sprinters Neuenburg und dem EHC Biel kehrt Wenger als Trainer 1965 nochmals zum SC Bern zurück, ehe er sich vom Eishockeysport zurückzieht.

Am 30. Juni ist Ernst «Aeschi» Wenger kurz vor seinem 96. Geburtstag verstorben.

