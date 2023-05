YB vor Cupfinal – Er liess die Zügel lockerer, um fürs letzte Highlight der Saison bereit zu sein Der Meisterschaftspokal ist zurück in Bern, nun fehlt noch der Cup: Wie sich die Young Boys für den Showdown gegen Lugano vorbereiten. Fabian Sangines

Fokus in Richtung Cupfinal: Raphael Wicky hatte fünf Wochen Vorbereitung fürs letzte Highlight der Saison. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)

Gelbe und schwarze Papierfetzen auf dem Boden, noch etwas Lametta neben dem Kunstrasen: Auch rund 18 Stunden nach der Pokalübergabe sind die Festivitäten des Vortages im Wankdorf ersichtlich. Verständlich, schliesslich sind es Erinnerungen an schöne Momente, solche, die trotz der letzten meist ruhmreichen Jahre auch für die Young Boys keine Selbstverständlichkeit sind. Obwohl, wer in die Gesichter der paar Spieler blickt, die am Dienstagmittag zum Medientermin am Spielfeldrand erscheinen, erahnt kaum, dass sie am Vorabend gefeiert haben könnten.

Auch das überrascht wenig, die ganz grosse Party liegt schon ein paar Wochen zurück – ein bewusster Entscheid des Vereins. Es sollte das Szenario von 2018 verhindert werden, als emotional sichtlich mitgenommene Young Boys eine Woche nach der Meisterfeier der Cupfinal gegen den FC Zürich 1:2 verloren ging. Auch deshalb spielte Raphael Wicky bewusst mit dem Spannungsbogen, die ersten zwei Wochen liessen er und sein Staff die Zügel etwas lockerer, immer mit dem Appell, dass die Spieler, wenn sie den Platz betreten, mit 100-prozentigem Fokus dabei sein sollten. «Nach einer langen und intensiven Saison ist ein Druckabfall aber menschlich», sagt Fabian Rieder.

Die fünf Wochen, die zwischen dem Meisterspiel gegen Luzern und dem Cupfinal vom Sonntag liegen, nutzten Spieler und Staff bewusst, um kurz den Kopf zu lüften. Die Fussballer erhielten zwei Tage frei, reisten gemeinsam nach Ibiza. Dann aber steigerte Wicky die Intensität wieder, damit sein Team für das letzte Highlight der Saison bereit ist. «Mittlerweile chlöpft es wieder richtig im Training», berichtet Rieder, um zu präzisieren: «Das ist seit fast drei Wochen wieder so.»

Eine historische Chance

Wicky pflichtet dem bei, er ist glücklich damit, wie das Team mit der nicht ganz einfachen Situation umgegangen ist, einen Meistertitel zu feiern, aber das Saisonziel Cupsieg im Visier zu behalten. «Fussballer spielen für solche Erfolge, deshalb sollen sie das auch geniessen», findet Wicky. Das gelte auch für einen möglichen Cupsieg: «Ein Double erlebt auch YB nicht jeden Tag.» 125 Jahre alt wurde der Berner Sport Club, dieses Kunststück gelang ihm bisher erst zweimal. «Zweimal, in 125 Jahren!», wiederholt Rieder. Es scheint ihm gerade wieder bewusst zu werden, wie historisch die Chance ist, die sich ihm und seinen Teamkollegen am Sonntag (14 Uhr) bietet.

Ohnehin wird es für den 21-Jährigen eine spezielle Partie, es dürfte die letzte sein, die er im YB-Dress bestreitet. Anmerkungen oder Fragen in diese Richtung blockt er bestmöglich ab, sie scheinen ihn leicht zu nerven: «Ich kann nur sagen: Wir befinden uns mit dem Verein in einem ehrlichen und fairen Austausch. Was sich ergeben muss, ergibt sich dann schon.»

Einer, der nach Rieders wahrscheinlichem Abgang etwas an Bedeutung zulegen dürfte, heisst Kastriot Imeri. Bisher blieb YBs Rekordtransfer unter den zugegebenermassen hohen Erwartungen. Diese liegen nicht nur an seiner Ablöse, sondern vor allem an den Qualitäten, die der junge Genfer mitbringt. Qualitäten, die er am Montag gegen Winterthur kurz vor Schluss unter Beweis stellte. «Ich bin froh, dass mein Tor den Sieg bedeutete», sagt er zu seinem Kunstschuss ins rechte obere Toreck. Mit links. Für solche Momente wurde er geholt.

«Gut möglich», überlegt er laut, «dass mir dieser Treffer noch etwas mehr Selbstvertrauen gibt.» Schliesslich sei auch er etwas überrascht, dass er länger als die für ihn normalen ein bis zwei Monate brauchte, um sich im Team zu akklimatisieren. Ein halbes Jahr habe er schon gebraucht, mittlerweile fühle er sich aber voll integriert und bereit, eine wichtigere Rolle innerhalb von Wickys Teamgefüge einzunehmen: «Das ist auch mein Anspruch.»

Wicky erwartet kein schönes Spiel

Doch bevor an die kommende Saison gedacht werden kann, muss die aktuelle noch abgeschlossen werden. «Noch eine Woche voller Fokus», verlangt deshalb Cédric Zesiger. Er wurde im Gegensatz zu Rieder am Montag offiziell verabschiedet, der nach Wolfsburg wechselnde Innenverteidiger weiss schon sicher, dass der Cupfinal sein letztes Spiel im YB-Dress sein wird. «Viele letzte Male», stehen für ihn an. Noch ein letztes Training. Eine letzte Matchvorbereitung. Und vielleicht eine letzte gemeinsame Party. «Cool, dass ich ein derart schönes und wichtiges Spiel als Abschluss haben darf.»

Obwohl, es gibt Leute in Bern, die angesichts der Schönheit der bevorstehenden Partie eher skeptisch sind. «Finalspiele sind oftmals nicht schön», sagt Wicky. Vielmehr seien sie geprägt von Anspannung und Intensität. Gerade gegen Lugano erwartet er deshalb ein hartes Stück Arbeit: «Nach unseren beiden deutlichen Siegen in den ersten zwei Spielen haben sie ihr Spiel etwas umgestellt. Sie spielen mehr auf den Mann, sind aggressiver.» Das merkte YB bereits beim 1:1 in Bern, vor knapp einer Woche gab es mit dem 0:2 im Tessin die Bestätigung.

Wie auch immer diese letzte Partie ausgehen mag, eines ist Wicky doch noch wichtig: «An der Definition unserer Saison ändert sich für mich an diesem Resultat nichts.» Er erzählt von der Entwicklung einzelner Spieler, die nun den nächsten Schritt machen werden, er redet von der defensiven Stabilität im Vergleich zur Vorsaison. Deshalb beurteilt er die Spielzeit 2022/23 mit einem Wort: «Fantastisch.»

