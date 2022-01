Das Geschäft mit dem Cannabis – Er liefert die Ausrüstung für Hanfplantagen – legale und illegale Früher betrieb Michael Mosimann einen Hanfladen, heute gleicht sein Geschäft einem Gartencenter. Ausser dass manchmal tagelang die Polizei davorsteht. Adrian Hopf-Sulc

Heute geschäftet er nur noch legal: Michael Mosimann mit einer CBD-Hanfpflanze in seinem Laden. Foto: Nicole Philipp

Man befinde sich in einem «unauffälligen Geschäftshaus», wo «bequemes und diskretes Verladen» möglich sei. Für Besprechungen stehe ein externes Sitzungszimmer bereit, und man verfüge auch über einen «diskreten Lieferservice». Ist bei einem Unternehmen, das sich im Internet so anpreist, alles sauber?

Wer den Laden der Fourtwenty GmbH in Ittigen dann betritt, wähnt sich eher in einem Gartencenter als in einem Drogenparadies. Da stapeln sich Säcke verschiedener Erden, dort gibts Regale voller Düngemittel. Und Inhaber Michael Mosimann gibt bereitwillig Auskunft über sein Geschäft.