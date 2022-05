Serie «Inkognito» – Er liebt die Frauen, und sein Leben ist der Stoff für sein Werk In der Enge der Schweiz hielt es dieser Berner nicht mehr aus. Er floh ins Ausland. Wer ist dieser Künstler, der einen Grabplatz auf dem Friedhof Montparnasse reserviert hat? Alexander Sury

Heute suchen wir einen Berner, der seit fast einem halben Jahrhundert in Paris lebt. Illustration: Tamedia



Er stilisiert sich gerne zum starken Einzelgänger im «Grossstadtdschungel». Seinem Pass nach ist er Schweizer. In erster Linie ist er aber Pariser. Seit 1977 lebt er in der französischen Hauptstadt. Er weiss um seine Bedeutung. Einen Grabplatz auf dem Cimetière Montparnasse hat er bereits vor vielen Jahren reserviert, nicht zuletzt dank der Fürsprache des ehemaligen Kulturministers Jack Lang. Er kultiviert die Aura eines Dandys und Flaneurs, der elegante Auftritt mit Hut, Stock und Foulard ist ihm wichtig, er will bewundert werden. Und er liebt die Frauen, preist zuweilen sogar die käufliche Liebe. Er steht zu seiner Gefallsucht.