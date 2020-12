Ehemalige Beiz in Ostermundigen – Er legte das Feuer mit Absicht Dass der Bären kurz vor dem Abbruch in Flammen aufging, ist das Werk eines Brandstifters. Der Schuldige kommt noch knapp ums Gefängnis herum. Stephan Künzi

Gespenstische Szenerie: Der Brand im alten Bären Ostermundigen machte vor zwei Jahren ein Grossaufgebot der Feuerwehr nötig. Foto: Raphael Moser

Er habe Angst, hielt der Angeklagte in seinem Schlusswort vor dem Regionalgericht Bern-Mittelland fest. Angst davor, «alles zu verlieren, wenn ich ins Gefängnis komme». Die Wohnung. Die Freundin. Und auch deren Sohn, «der mich inzwischen megagern hat».

Jetzt, zwei Tage später, verkündet Jürg Christen als Vorsitzender des dreiköpfigen Gerichts das Urteil. Er spricht den Angeklagten zwar schuldig, den alten, dem Abbruch geweihten Bären Ostermundigen vor zwei Jahren mit Absicht in Brand gesteckt zu haben. Doch weil die Freiheitsstrafe 24 Monate beträgt, kann er den bedingten Vollzug gerade noch gewähren. Der Mittdreissiger schrammt also haarscharf am Gefängnis vorbei – sofern er sich in den nächsten vier Jahren nichts weiter zuschulden kommen lässt.