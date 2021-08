Porträt des EDU-Präsidenten – Er lebte auf der Gasse – jetzt kämpft er gegen die Ehe für alle Daniel Frischknecht prostituierte sich, nahm Drogen und wurde verhaftet. Dann begegnete ihm Gott, und er wurde Präsident der konservativsten Partei der Schweiz. Alessandra Paone

Daniel Frischknecht stört sich daran, dass Homopartnerschaften in den Medien glorifiziert würden. Foto: Andrea Zahler

Auf dem Schreibtisch von Daniel Frischknecht im obersten Stock seines Hauses in Romanshorn liegen Schrauben und Muttern. Sie sind ganz neu, glänzen silbern. Frischknecht streckt die Hand danach aus. «Sehen Sie», sagt er und dreht eine Mutter auf eine Schraube, «die beiden Teile passen perfekt zusammen; sie sind komplementär.» Vereine man aber zwei Muttern oder zwei Schrauben miteinander, sei das Resultat nur die Addition von zwei Gleichen.

Was Frischknecht, 57 und strenggläubiger Christ, damit sagen will: Nur aus der Verbindung von Mann und Frau entsteht von sich aus ein neues Leben. Alles andere sei widernatürlich. Die Vorlage zur Ehe für alle, die am 26. September zur Abstimmung kommt, müsse deshalb unbedingt abgelehnt werden, sagt er. Dafür kämpft er und hat mit der Eidgenössisch-Demokratischen Union (EDU) Schweiz, die er präsidiert, und Teilen von SVP und CVP das Referendum ergriffen. Frischknecht ist Co-Präsident des Nein-Komitees.