Tief gefallener Olympiasieger – Er lebt mit 30 Prozent weniger Hirn – einsam, betrogen, ruiniert Bei Olympia 1980 in Moskau sorgte Robert Dill-Bundi mit einem Kuss für einen politischen Skandal. Der einstige Rad-Star gibt Doping zu, und er weiss: Er müsste längst tot sein. Philipp Rindlisbacher

Robert Dill-Bundi, Rad-Olympiasieger 1980 in Moskau auf der Bahn, in Savièse, Wallis, am Montag, 3. Mai 2021. Foto: Dominic Steinmann

«Masochisten. Alles Masochisten!»

Robert Dill-Bundi sitzt daheim in Savièse, Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung, spartanisch eingerichtet. Der Fernseher läuft, im Fernsehen läuft ein Radrennen, und Dill-Bundi wähnt sich vier Jahrzehnte zurückversetzt. Es geht in die Berge, die Fahrer leiden. «Sie quälen sich – und haben Freude daran. So tickt der Radfahrer.»

Dill-Bundi gewann einst ein Teilstück der Tour durch die Westschweiz, er entschied eine Etappe des Giro d’Italia für sich, triumphierte an mehreren Sechstagerennen. Vor allem aber war er Weltmeister auf der Bahn und Olympiasieger, 1980 holte er in Moskau Gold in der Einerverfolgung über 4000 Meter.