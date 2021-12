Claude Kuhn: Berner Grafik von Weltformat – Er lauert den Ideen auf wie ein Jäger seiner Beute Seine Plakate haben stets eine Pointe, und die Natur ist ihm das liebste Sujet: Ein Besuch beim Berner Gestalter Claude Kuhn, der sein neues Buch einem alten Lexikon widmet. Regula Fuchs

In der elterlichen Badewanne beherbergte er als Bub Kaulquappen: Claude Kuhn mit Hündin Pina. Foto: Adrian Moser

Einen Wachhund stellt man sich anders vor. Doch so schmächtig der Dackelmischling ist: Unbemerkt nähert sich niemand dem Haus in Kehrsatz, wo Claude Kuhn wohnt. Im Gebell geht die Begrüssung des Gastgebers schier unter, und begleitet vom schwanzwedelnden Tier betritt der Besuch die ehemalige Lastwagengarage, die Kuhn und seine Frau zu einem luftigen Wohnhaus umgebaut haben. Hier gehen Wohnen und Arbeiten fliessend ineinander über, oder man könnte auch sagen: Leben und Arbeiten, denn das ist bei Kuhn im Grunde dasselbe.

Im Haus fesseln unzählige Schaustücke das Auge; viele davon stehen in einem Zusammenhang mit dem Schaffen des Grafikers und Künstlers: ein präparierter Löwenkopf etwa, der als Jagdtrophäe an der Wand hängt und triumphierend einen Menschenarm im Maul hält. Daneben Bilder, Tierfiguren, Postkarten, Bücher oder auf dem Kühlschrank die grosse Vase, in der ein Strauss steckt, genauer: der Kopf von einem Vogel Strauss. Und an den Wänden hängen jene Plakate, mit denen der Gestalter seit Jahrzehnten das Berner Stadtbild prägt. Sie haben Eingang in Sammlungen weltweit gefunden, die Affichen für Box- und Fechtkämpfe, für den Tierpark Dählhölzli und vor allem: fürs Naturhistorische Museum Bern.