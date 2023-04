Bendicht Hänni aus Reutigen – Er lässt Landmaschinen im Kleinformat verkehren Die Landwirtschaft für Städter erfahrbar machen: Dieses Ziel verfolgt Bendicht Hänni mit seinem Modellspielland auf vielfältige Art in mobiler Form. Andreas Tschopp

Modellspielland-Betreiber Bendicht Hänni mit seiner Tochter Lenja (12) im Kellerlokal mit Werkstatt in Reutigen. Foto: Andreas Tschopp

«Ich will die Landwirtschaft für Städter greifbar machen», sagt Bendicht Hänni aus Reutigen. Der heute 42-Jährige wuchs auf einem Bauernbetrieb in Gurzelen auf. Schon als kleiner Bub habe er sich für Modelle von Landmaschinen interessiert. Diese bestanden damals meist aus Plastik und gingen bei regelmässigem Gebrauch rasch kaputt. Er habe deshalb angefangen, aus Überresten etwas Neues zusammenzubauen, erzählt Hänni, der später in der Schulzeit ein Modellbauteam unter seinem Namen gründete.