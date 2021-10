Junger Fotograf aus Steffisburg – Er lässt die Menschen mit seinen Bildern pausieren Fabian Ben el Warda aus Steffisburg fotografiert die Natur und die Bergwelt mit all ihrer Mystik und Schönheit. Er tut das nicht nur für sich. Simone Sommer

Landschaftsfoto von Fabian Ben el Warda: Baachegg bei einem nebligen Morgen beim Wandern auf das Stockhorn. Foto: PD

Fabian Samir Ben el Warda alias Samir Sparks ist 23 Jahre alt, wohnt in Steffisburg und ist passionierter Landschaftsfotograf. Auf Instagram teilt er Impressionen, die er auf seinen vielzähligen Abenteuern in der Natur gesammelt hat. Und er findet Anklang damit – über 27'000 Follower hat er bereits in seinen Bann gezogen.

Schon von klein auf war Ben el Warda von schönen Bildern fasziniert, wie er erzählt. Seine Mutter, selbst als Journalistin tätig, nahm ihn oft zu ihren Arbeitseinsätzen mit. So kam er bereits im jungen Alter in Kontakt mit der Fotografie. Vor circa sechs Jahren begann er dann schliesslich, seine Karriere als Fotograf aufzubauen. Angefangen mit Porträtfotos, beschäftigt er sich heute mit der Landschaftsfotografie. Auf die Frage , ob er sich alle Kenntnisse und Fähigkeiten selbst beigebracht habe, antwortet er mit Ja. In Zeiten von Social Media und Internet könne man fast alles autodidaktisch erlernen, sagt Ben el Warda.