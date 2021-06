Wird Urs Lehmann FIS-Präsident? – Er kritisiert gerne und wird jetzt vom Milliardär gejagt Lange galt der Schweizer als Top-Favorit auf den Posten des obersten Ski-Chefs. Nun hat sein härtester Konkurrent aufgeholt – weil der auf seinen Lohn verzichtet. René Hauri , Christian Brüngger

Ein Macher: Urs Lehmann. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Urs Lehmann brummt der Kopf. 60 Hearings, Hunderte Fragen, Dutzende Forderungen und Wünsche prasselten in den letzten Wochen auf ihn ein.

Lehmann, der Abfahrtsweltmeister von 1993, will an die Spitze seines Sports und Nachfolger von Gian Franco Kasper als Präsident des Internationalen Skiverbandes werden. 74 Landesverbände sind an diesem Freitag wahlberechtigt, wenn Kasper nach 23 Jahren sein Amt weitergibt.

Abo Bündner FIS-Präsident Kettenraucher, Zyniker, Klimaskeptiker: Gian Franco Kasper tritt ab Die meisten hat Lehmann abgeklappert, immer das Gleiche wiederholt, am Telefon sagt er: «Ich sehe so viel Potenzial im Verband, man kann so vieles besser machen. Ich traue mir das zu, ich habe viel gesehen, viel Erfahrung, es reizt mich.» Lehmann im Wahlkampfmodus. Er kann ihn nicht einfach so ausschalten in diesen Tagen.