Schuldspruch gegen Berner Gastronom – «Er konnte nicht zwischen Dein und Mein unterscheiden» Eine verworrene Geschichte findet ihr vorläufiges Ende vor Gericht. Sie handelt von einschlägigen Berner Adressen, Streit im Dunstkreis des Rotlichtmilieus und von ganz viel Geld. Cedric Fröhlich

Im Block am Lagerweg gingen einst Sexarbeiterinnen ihrer Arbeit nach. Um die Liegenschaft war ein erbitterter Streit entbrannt. Foto: Franziska Rothenbühler

Das Berner Wirtschaftsstrafgericht hat am Montag sein Urteil über einen Mann verhängt, dessen Spuren in die entlegeneren Winkel des Berner Nachtlebens führen. In die Taxi-Bar zum Beispiel. Und in einen Wohnblock am Lagerweg in der Lorraine – einst eine bekannte Adresse des horizontalen Gewerbes in der Bundesstadt. Das Gericht verurteilte den 63-Jährigen zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 22 Monaten sowie zu einer Geldstrafe. Die Anklage hatte das doppelte Strafmass gefordert.

Der Mann trug in der Stadt viele Hüte: Er verwaltete Liegenschaften, führt und führte Bars und Clubs. Er nahm Darlehen auf und wickelte Zahlungen oft in bar ab. Eigenes Geld vermischte er mit jenem von Geldgebern. Zusammen versickerte es in einem Firmengeflecht und auf schwarzen Konti. Buch führte der Mann nur sporadisch. Ein paar verunglückte Investitionen später türmten sich die Schulden auf.