Tief gefallenes Fussballtalent - Er kokste, wurde 12 Jahre gesperrt, nun kehrt er zurück – mit 46

Comeback von Francesco Flachi – Er kokste, wurde 12 Jahre gesperrt, nun kehrt er zurück – mit 46 Einst war der italienische Fussballer eine Hoffnung des Calcio, nach seinem Vergehen wurde er wie ein Aussätziger behandelt. Jetzt denkt er laut über eine Rückkehr nach. Marco Keller

Ein Bild aus unbeschwerten Fussballtagen: Als Jungstar eroberte Francesco Flachi bei Sampdoria die Herzen der Tifosi. Später fiel er umso tiefer. Foto: Luca Zennaro (EPA/Keystone)

Francesco Flachi hat einige Male leer geschluckt während der EM. Immer dann, wenn Italiens Trainer Roberto Mancini eingeblendet wurde, und vielleicht dazu noch dessen Assistent Gianluca Vialli, kamen die Gedanken wieder hoch. An seine eigene Karriere. Die auf guten Wegen war. Und die so abrupt endete. Und vor allem unrühmlich.

Francesco Flachi ist um die Jahrtausendwende jedem italienischen Fussballfan ein Begriff. Der Stürmer schiesst regelmässig seine Tore. Er steht in der U-18-Nationalmannschaft, debütiert mit 19 unter Claudio Ranieri in der Serie A für Fiorentina, seine ersten Minuten gegen Cagliari absolviert er an der Seite von Gabriel Omar Batistuta. Mit der «Viola» gewinnt er einmal die Coppa Italia, die grössten Spuren hinterlässt er bei Sampdoria Genua. Hinter Mancini und Vialli ist er heute noch mit deutlichem Vorsprung dritterfolgreichster Torschütze der Blucherchiati. Die Nummer 10 begeistert vor allem mit vielen akrobatischen Treffern, die Stadt liegt Flachi zu Füssen. In acht Jahren erzielt er 111 Tore, er ist Captain bei den Liguriern.