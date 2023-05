Berner Justizbeamter droht mit Amok – Er könne seine Kollegen «problemlos abknallen» Ein Kadermitglied beim Amt für Justizvollzug wird wegen Drohungen entlassen und angezeigt. Die Polizei stellt Waffen sicher. Alles nur Spass, sagt er. Andres Marti

Beim Amt für Justizvollzug in der Berner Altstadt kam es zu massiven Drohungen. Foto: Adrian Moser

Ein 61-jähriger Kader-Angestellter beim Berner Amt für Justizvollzug drohte mehrfach damit, Amok zu laufen. Laut Gerichtsakten klang dies dann so: Er könne mit seinen Waffen sämtliche Mitarbeitende an seinem Arbeitsplatz problemlos und innert kurzer Zeit «abknallen», wobei er das Magazin, wenn es leer sei, sofort wechseln und «weiterballern» könne. So steht es in den Gerichtsakten.