Luzerns Louis Schaub – Er kann gegen YB den Unterschied machen Der 25-jährige Österreicher fällt beim YB-Gegner von Sonntag mit seiner technischen Fertigkeit auf – und möchte irgendwann wieder zurück in die deutsche Bundesliga. Peter Birrer

Für Louis Schaub ist beim FCL alles eine Spur kleiner als in Köln, «aber das heisst nicht, dass ich mich zurücklehnen kann». Foto: Martin Meienberger (Freshfocus)

Forsche Töne anschlagen? Nein, das muss nicht sein, das würde nicht zu ihm passen. Louis Schaub sitzt am Morgen nach dem Luzerner 2:0 gegen Sion in einer Stadion-Lounge und wirkt so, wie ihn Marcel Koller beschreibt: «Er ist ein zurückhaltender, angenehmer Mensch. Louis ist kein Schwätzer.» Unter Trainer Koller debütierte Schaub 2016 in der österreichischen Nationalmannschaft.

Schaub kam im September aus Köln in die Zentralschweiz, vorerst bis Ende Saison ist er vom Bundesligisten ausgeliehen. Das erste Halbjahr 2020 hatte er beim Hamburger SV verbracht, nach seiner Rückkehr im Sommer nach Köln war rasch klar, dass er unter Trainer Markus Gisdol keine Perspektiven hat und sich nach einem neuen Verein umsehen muss.