Roy Hodgson ist zurück – Er kann die Finger einfach nicht vom Fussball lassen Mit 75 Jahren steht der frühere Nationaltrainer der Schweiz wieder an der Seitenlinie – als Nothelfer führt er seinen Kindheitsclub Crystal Palace zum ersten Sieg in diesem Jahr. Thomas Schifferle

Willkommen zurück: Die Zuschauer im Selhurst Park begrüssen Roy Hodgson vor seinem Comeback bei Crystal Palace. Foto: Getty Images

Da steht er nun mit dicker Jacke, Anzug und Krawatte. Am Samstagnachmittag um 15 Uhr ist er zurück in dem Stadion, wo er als Kind aus Croydon den grossen Fussball entdeckt und Real Madrid mit Di Stefano gesehen hat. Roy Hodgson ist wieder Trainer im Selhurst Park, tief im Londoner Süden. Crystal Palace ist in den letzten Wochen in Not geraten und hat ihn um Hilfe gebeten.