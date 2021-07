Langenthaler erhält Erfinderpreis – Er kann Daten für Jahrtausende sichern ETH-Professor Wendelin Stark ist mit einem Kollegen für die Entwicklung einer neuartigen Datenspeicherung ausgezeichnet worden. Er erklärt, wie es dazu kam. Tobias Granwehr

Grosse Wassermassen fliessen derzeit die Langete hinunter. Wendelin Stark beschäftigt sich beruflich mit der riesigen Flut an Daten, die irgendwo gespeichert wird. Für das Foto begab er sich nur kurz hinter die Abschrankung auf dem Wuhrplatz. Foto: Raphael Moser

Wendelin Stark schlägt für ein Foto in Langenthals Stadtzentrum das Langeteufer vor. Der Bach führt derzeit grosse Mengen an Wasser. Stark beschäftigt sich seit langer Zeit mit der grossen Datenmenge, die die Menschheit in immer grösserer Geschwindigkeit generiert. Ein Bild an der Langete ist für Stark deshalb die Verbindung vom stetig fliessenden Wasser zu ständig fliessenden Daten.

Aus Sicht des ausgebildeten Chemikers und Maschinenbauingenieurs führt die grosse Datenmenge der Menschheit zunehmend zu einem Umweltproblem. Denn die Suche von Daten im Netz verbraucht Unmengen an Energie, ebenso der dauernde Datenverkehr auf Social Media. «Die grossen Techkonzerne betreiben mittlerweile Rechenzentren, die so gross sind wie eine Schweizer Kleinstadt», sagt Wendelin Stark. «Diese wiederum verbrauchen so viel Energie wie eine Grossstadt.»