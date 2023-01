Donald Hess ist gestorben – Er kam vom Bier zum Wasser zum Wein Donald Hess verkaufte Valser an Coca-Cola und setzte auf Wein aus der Neuen Welt: Der Berner Unternehmer ist 86-jährig verstorben. Adrian Hopf-Sulc

Alles begann mit einer maroden Könizer Brauerei: Donald Hess auf einer Aufnahme aus dem Jahr 2011. Foto: PD

Der frühe Tod seines Vaters prägte das ganze Leben von Donald Hess. Er war damals 20 Jahre alt und genoss das Leben in München, wo er die Braumeisterschule besuchte. Er stammte aus einer Berner Brauerdynastie: Donald Hess’ Urgrossvater hatte 1844 die Bierbrauerei Steinhölzli am Fusse des Gurtens gegründet. Der Tod seines Vaters zwang den 20-Jährigen, die Ausbildung abzubrechen und den Familienbetrieb in der Gemeinde Köniz zu übernehmen. Das war Anfang 1957.