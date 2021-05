Skandal bei der BBC – Er ist trotz allem stolz auf sein Diana-Interview Der frühere BBC-Reporter Martin Bashir äussert sich erstmals zu den Vorwürfen gegen ihn. Er habe Diana nicht schaden wollen, sagt er. Doch seine Karriere ist zu Ende. Michael Neudecker

«Meine Ehe war etwas überfüllt»: Lady Diana im BBC-Interview mit Martin Bashir am 20. November 1995. Foto: Mathieu Polak (Sygma, Getty Images)

Seine Stimme, so beschreibt es die «Times»-Journalistin Rosamund Urwin in ihrem Artikel, sei so leise gewesen, «dass ich mein Aufnahmegerät näher hingeschoben habe, um alles einzufangen». Keine Spur mehr von diesem selbstbewussten Mann, der vor fast 26 Jahren Diana, Princess of Wales, gegenübergesessen habe. Ihr Eindruck sei vielmehr gewesen, Martin Bashir habe versucht, ihr Mitleid zu bekommen.

Martin Bashir (58) war in Grossbritannien schon vor vergangener Woche ziemlich bekannt. Denn er war der damals 32 Jahre junge BBC-Reporter, dem Diana sagte, ihre Ehe mit Prinz Charles sei «etwas überfüllt» gewesen.

Vergangene Woche stieg sein Bekanntheitsgrad auch über Grossbritannien hinaus noch mal deutlich, nachdem ein Untersuchungsbericht öffentlich geworden war, der Bashir mindestens unlauteres Vorgehen vor dem Interview mit Diana bescheinigt.

Das Interview versetzte damals die britische Öffentlichkeit in grösste Aufregung. Foto: Johnny Eggitt (AFP)

Auch sein damaliger Arbeitgeber, die BBC, kommt nicht gut weg, mehrere hochrangige Manager sollen die schon damals bekannten Anschuldigungen nur halbherzig untersucht oder gar vertuscht haben. Seitdem geht es in der BBC zu wie in einem «roller coaster», einer Achterbahn, in der man nicht genau weiss, wo oben und unten ist.

Ärger auch in den USA

Auch in Bashirs Leben bringt der Bericht nun eine gewisse Unruhe, mindestens bedeutet er das Ende einer durchaus erfolgreichen Karriere. Als eines von fünf Kindern pakistanischer Eltern wurde Bashir im Süden Londons geboren. Sein Vater war Soldat der Royal Navy im Zweiten Weltkrieg.

Er studierte Englisch, Geschichte und Theologie und arbeitete nach seiner Zeit bei der BBC für den britischen Sender ITV, ehe er 2004 nach New York zog, wo er zunächst für ABC als Reporter und Moderator auftrat. 2010 wechselte er zu MSNBC, das ihm eine eigene Sendung gab.

Er habe doch nur das Beste für Diana gewollt: Der Journalist Martin Bashir bei einem Auftritt im Oktober 2019. Foto: Jeff Spicer (Getty Images)

Drei Jahre später wurde er suspendiert, nachdem er sich bei einem Kommentar über Sarah Palin vergriffen hatte, 2016 kehrte er etwas überraschend zur BBC zurück und arbeitete fortan dort als Korrespondent für Religion. Wenige Tage vor Bekanntwerden des Untersuchungsberichts kündigte er, «aus gesundheitlichen Gründen», wie es hiess.

«Meine Familie und ich haben Diana geliebt.» Martin Bashir

Er habe, so zitiert ihn nun die «Times», «Diana niemals schaden wollen», und er glaube auch nicht, dass er das getan habe. «Alles, was wir in Bezug auf das Interview gemacht haben, war so, wie sie es wollte», ausserdem: «Meine Familie und ich haben sie geliebt.»

Als Bashirs Frau Deborah ihr drittes Kind zur Welt gebracht hat, besuchte Diana sie im Krankenhaus, es gibt ein Foto, auf dem Diana neben Deborah steht und das Neugeborene auf dem Arm hält. Dass er, wie Dianas Sohn William sagte, zu Dianas Paranoia beigetragen habe, wies Bashir zurück.

Michael Jackson hereingelegt?

Über Bashir hat einer seiner früheren Kollegen angeblich mal gesagt, er halte die Wahrheit für eine «lästige Sache». Die Sache mit Diana ist jedenfalls nicht die einzige, in der es Ungereimtheiten zu Bashirs Vorgehen gibt. Während seiner Zeit bei ITV wurde eine Dokumentation produziert, für die er acht Monate lang den US-Sänger Michael Jackson begleitet und interviewt hatte; nach Erscheinen des Films wurde Bashir vorgeworfen, er habe die Interviews mit Jackson nur aufgrund falscher Versprechungen bekommen.

Jacksons Familie teilte nun mit, man werde prüfen, ob rechtliche Schritte möglich seien.

