Der «King of Bob» - Er ist so überlegen, dass er sogar einen Gegner unterstützt

Olympische Spiele: Francesco Friedrich – Er ist so überlegen, dass er sogar einen Gegner unterstützt Francesco Friedrich gewinnt in Peking Gold im Zweierbob. Der Deutsche ist seit Jahren fast unbesiegbar – seine Gegner wirken demoralisiert. Philipp Rindlisbacher

Er siegt und siegt und siegt und siegt: Bob-Pilot Francesco Friedrich bricht haufenweise Rekorde. Foto: Michael Kappeler (Keystone)

Er ist schon als Friedrich der Grosse bezeichnet worden in Anlehnung an den früheren Preussenkönig. Auch als Franz der Starke wird er immer wieder betitelt. Und natürlich: als «King of Bob». Der Eiskanal ist das Reich von Francesco Friedrich, und in diesem regiert er nach Belieben.