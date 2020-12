Triumph von Marco Odermatt – Er ist so gut, weil er Marcel Hirscher nie ernst nahm Der Nidwaldner gewinnt als erster Schweizer seit fast zehn Jahren einen Riesenslalom. Gelobt von allen Seiten, hat er sich stets auf das Wesentliche konzentriert. René Hauri

Schrei der Erlösung, für ihn, für das Riesenslalomteam: Fast 10 Jahre nach Carlo Janka steht mit Marco Odermatt wieder einmal ein Schweizer zuoberst. Bild: Keystone

Als hätte es noch irgendeinen Beweis gebraucht, wie abgeklärt dieser Marco Odermatt ist: Er hat ihn an diesem Montag geliefert.

Da trägt der 23-jährige Nidwaldner erstmals in seiner Karriere die rote Startnummer für den Führenden in der Riesenslalomwertung. Startet er erstmals als Leader zu einem 2. Lauf, weil er am Vormittag schon überragend gefahren ist auf dem flachen Hang von Santa Caterina. Und dann gewinnt er diesen Riesenslalom nicht nur, er deklassiert gar die Konkurrenz.

73 Hundertstel verliert der Amerikaner Tommy Ford als Zweiter, 75 der Kroate Filip Zubcic, der Sieger vom Samstag – und verpasst Loïc Meillard als Vierter um mickrige 3 Hundertstel das Podest. In allen Ranglistenregionen ist es extrem eng. Nur ganz vorne nicht.