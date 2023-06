YB-Stürmer Silvere Ganvoula – Er ist noch gar nicht da und wirft schon Fragen auf Der neueste Zugang fehlt beim Trainingsauftakt der Young Boys. Dennoch sorgt er für Gesprächsbedarf. Dominic Wuillemin

Kommt mit einer mickrigen Bilanz nach Bern – aber das muss bei YB nichts bedeuten. Foto: zvg

Seine Verpflichtung war eine Überraschung. Und nun, da die Young Boys am Freitagvormittag auf der Allmend die Vorbereitung auf die neue Saison aufnehmen, fehlt der Stürmer Silvere Ganvoula erst einmal. Seine Frau erwartet in diesen Tagen ein Kind, der 26-jährige kongolesische Nationalspieler wird deshalb wie Linksverteidiger Noah Persson erst am Montag zum Team stossen. Der schwedische Zugang stand kürzlich beim U-21-Nationalteam im Einsatz.