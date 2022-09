2. Tag im Kiental-Prozess – «Er ist nicht das Monster vom Kiental» Der Verteidiger des Beschuldigten zerpflückt die Anklage. Er sieht keine Beweise dafür, dass sein Mandant etwas mit den Stürzen zweier Männer in eine Schlucht zu tun hat. Roger Probst

Der Angeklagte im Kiental-Prozess streitet ab, zwei Liebhaber eine Schlucht hinuntergestossen zu haben. Illustration: Karin Widmer

«Die beste und sicherste Tarnung ist immer noch die blanke und nackte Wahrheit. Die glaubt niemand.» Mit diesem Zitat von Max Frisch beginnt der Verteidiger des Beschuldigten im Kiental-Prozess sein Plädoyer am Freitagmorgen. In rund 75 Minuten versucht er, Zweifel an den happigen Vorwürfen gegen seinen Mandanten, der zwei Liebhaber in die Griesschlucht gestossen haben soll, zu schüren, hält den Finger auf für ihn wunde Punkte der Anklage. Immer wieder stellt er rhetorische Fragen.