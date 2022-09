Wackers Lukas von Deschwanden – Er ist nicht aufzuhalten Der Anführer der Oberländer Handballer trifft gerade nach Belieben. In seinem Fall hat das besonders viel mit mentaler Stärke zu tun. Adrian Horn

Ein Leader durch und durch: Lukas von Deschwanden. Foto: Christian Pfander

Bei Wacker ist nach dem zweiten Sieg in Folge alles im grünen Bereich. 30:29 gewannen die Thuner am Samstagabend in Basel, wodurch sie einen Konkurrenten um einen Playoff-Platz bezwangen. Fünf Zähler haben die Berner Oberländer nach sechs Partien. Das ist eine ordentliche Ausbeute einer Mannschaft, um die man sich nach deren Auftaktpartie gegen Suhr (28:40) doch ein wenig sorgen musste.