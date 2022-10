Bauer und bester Berufsmann – Er ist der Schweizer Meister aller Schweizer Meister Die Leidenschaft, mit der er seinen Beruf lebt, hat ihm geholfen: Der Oberaargauer Bauer Matthias Baumann hat die Swiss Skills für sich entschieden. Stephan Künzi

Die Guten ins Körbchen: Matthias Baumann bei der Apfelernte auf dem Hof Bellevue im Luzerner Hinterland. Foto: Christian Pfander

Auf dem Hof Bellevue in den Hügeln ob Altbüron im Luzerner Hinterland werden gerade die Äpfel geerntet. Mit von der Partie ist auch Matthias Baumann, 23 Jahre alt, gebürtiger Melchnauer und Landwirt aus Leidenschaft, wie er später erzählen wird. Mal steigt er auf der Leiter hinauf in die Baumkrone und steckt sorgfältig Apfel um Apfel in den umgehängten Korb, mal bleibt er unten auf der Wiese und liest die heruntergefallenen Früchte vom Boden auf. Nachdem er mit der Stange die Äste kräftig geschüttelt hat.