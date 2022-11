Vom Journalisten zum Tierfotografen – Er ist der Insektenjäger Bähram Alagheband kennt man aus TV und Radio. Seine Leidenschaft aber gilt den kleinsten Lebewesen. Mit ihnen geht er jetzt auf Tour. Julian Perrenoud

Ein Auge für das Unscheinbare: Bähram Alagheband nimmt sich viel Zeit für seine Aufnahmen. Sein markanter selbst gebastelter Diffusor mache das Blitzlicht schöner und lege dieses sanft über das Tier. Fotos: PD

Als er den Anruf des Journalisten entgegennimmt, steuert Bähram Alagheband sein Büssli Richtung Südwesten in die Ferien. «Ich fahre so lange, bis ich nicht mehr kalt habe.» Nordspanien vielleicht, an der Grenze zu Frankreich. Auf einem Campingplatz hat der Solothurner vorreserviert. Für ihn ist es wie ein Heimkommen, wenn er die Grenze zu Spanien passiert, denn hier hat Alagheband ein Jahr lang gelebt.