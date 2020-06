Turnierdirektor spricht Klartext – «Djokovic ist an der Grenze zum Guru» Der Serbe wird nach dem Covid-19-Debakel seiner Adria-Tour hart kritisiert. Doch zumindest rechtliche Konsequenzen muss er wohl keine fürchten. Simon Graf



Seriensieger mit Sendungsbewusstsein: Novak Djokovic, Weltnummer 1 und aktuell Covid-19-Patient. Foto: Mark Harrison/Camera Press

Eines kann man Novak Djokovic nicht vorwerfen: Er habe es versäumt, das Tennis während der Corona-Pause in den Schlagzeilen zu halten. Er outete sich als Impfgegner. Erörterte in seinen Instagram-Livechats mit «Meistern» anderer Sparten Fragen zur Lebensführung (#SelfMasteryProject). Kritisierte das US Open für zu rigide Sicherheitsmassnahmen. Lockte mit seiner Adria-Tour Topcracks zurück auf den Court – und sorgte so in Kroatien für eine Ansteckungswelle mit Covid-19.