Restaurant in Thun - Er interpretiert Oberländer Rezepte neu

Restaurant Burgstrasse 9 in Thun – Er interpretiert Oberländer Rezepte neu Der mit 15 «Gault Millau»-Punkten dekorierte Stephan Koltes hat an der Burgstrasse 9 ein Restaurant eröffnet und interpretiert dort alte Oberländer Rezepte neu. Barbara Schluchter-Donski

Hat grosse Pläne: Stephan Koltes beim Filetieren eines Lachses in der Küche der Burgstrasse 9. Foto: Patric Spahni

«Als ich den Raum an der Burgstrasse 9 betrat, war für mich klar: Das ist genau das, was ich suche.» Stephan Koltes sagts und weist auf den grossen Kamin, in welchem ein wärmendes Feuer flackert, auf die Böden aus Pflastersteinen und altem Holz, wo früher Pferde beschlagen wurden, und auf die steinernen Mauern, die sich an den Schlossberg anlehnen. «Diese einzigartigen, verwinkelten Räume haben es mir sofort angetan. Sie passen zu mir und meiner Idee, was ich hier machen will.»