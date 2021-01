Auszeichnung für Ladenbetreiber – Er hilft, die Brücke von Schule zu Beruf zu schlagen Nicht allen fällt der Übertritt von der Schule ins Berufsleben gleich leicht. Ein Spiezer Ladenbetreiber wurde ausgezeichnet, weil er bei diesem Schritt hilft. Guido Lauper

Auszeichnung für das Angebot von Praxisplätzen: Jürg Frei, IDM-Abteilungsleiter Brückenangebote (links), und Michael Klein, Bereichsleiter (rechts), ehren Avec-Leiter Murat Cömert mit einer Urkunde. Foto: Guido Lauper

Im Hauptgebäude des kantonalen Berufsbildungszentrums (BBZ) IDM in Thun werden Lernende auf einen der 28 angebotenen Berufsabschlüsse mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ) oder eidgenössischem Berufsattest (EBA) vorbereitet. In Spiez, Interlaken und Zweisimmen befinden sich die Brückenangebote – 10. Schuljahre und Vorlehren –, welche die Lernenden auf die Berufswelt vorbereiten. Unter dem Motto «Begleiten – fördern – stärken» vermitteln die berufsvorbereitenden Schuljahre möglichst viel Praxis und Themen der Allgemeinbildung.

Die Lernenden in den Vorlehren arbeiten drei Tage in einem Vorlehrbetrieb und besuchen an zwei Tagen die Schule. Die theoretischen Grundlagen zu diesen Brückenangeboten vermittelt das BBZ IDM in der Spiezer Schulanlage Räumli, im Mittengrabenschulhaus in Interlaken und in Zweisimmen direkt neben dem Schulhaus der Volksschule.