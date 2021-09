Landesverweis für fünf Jahre – Er heizte seinem Geschäftspartner in der Sauna ein Ein Österreicher wollte seinen Kollegen zu einer Unterschrift zwingen und wendete ein spezielles Druckmittel an. Nun hat ihn das Regionalgericht Emmental-Oberaargau verurteilt. Regina Schneeberger

Mit Gewalt bugsierten der Angeklagte und zwei Gehilfen den Bordellbetreiber in die Sauna. Symbolbild: Getty Images

Es war an einem Nachmittag im April 2019. Was ein Emmentaler Bordellbetreiber auf dem Polizeiposten schilderte, klang wie aus einem Krimi. Als er seinen Club betrat, hätten ihn drei Männer attackiert, einer davon sein Geschäftspartner. Sie hätten ihn in die Sauna bugsiert, diese aufgeheizt. So habe er nach einer halben Stunde gezwungenermassen eingewilligt, den Club an den Geschäftspartner zu überschreiben.

Der Beschuldigte hingegen stritt dies ab, sagte, der Bordellbetreiber habe ihm den Betrieb freiwillig überlassen. Sie hätten sich gestritten, ja, auch geschubst. Er habe aber keine Gehilfen gehabt, und in die Sauna habe er ihn auch nicht gesperrt.