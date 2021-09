Der Youngster des SC Langenthal – Er hat Lust, noch mehr Gas zu geben Der 22-jährige Luca Wyss nimmt im Team der Oberaargauer eine stetig wichtigere Rolle ein, unter anderem im Powerplay. Leroy Ryser

Luca Wyss posiert bei bestem Herbstwetter in der Heimat in Melchnau. Foto: Leroy Ryser

Sonnenschein, blauer Himmel und eine Weitsicht, die so manchen Wanderer begeistert. «Das hier ist für mich Heimat», sagt Luca Wyss, blickt rundherum und zeigt mit der Hand in eine Richtung. «Dort unten, vielleicht zehn Gehminuten von hier entfernt, wohne ich», erklärt er. Dann zeigt er mit der Hand noch etwas mehr nach links und deutet auf sein zweites Zuhause. «Von hier aus ist man in zehn Minuten mit dem Auto im Schoren.» Vom lärmigem Getöse im Stadion merkt man hier an diesem schönen Nachmittag natürlich nichts. Beim Denkmal in Melchnau ist es friedlich. Ruhig. Einzig ein Bauer kreist mit seinem Traktor weiter unten seine Runden über einem der fernen Felder. «Diese Ruhe schätze ich. Seit ich eine Saison in Zug war, sogar noch etwas mehr», sagt der 22-Jährige. Die Menschen dort seien anders. «Das meine ich nicht negativ. Aber schnelllebiger würde es vielleicht gut treffen.»