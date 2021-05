Luzern-Goalie Marius Müller – Er hat Kahn zum Vorbild und einen Bodybuilder als Ziehvater Der Deutsche ist ein Wettkämpfer durch und durch. Am Pfingstmontag zählt für den Torhüter des FC Luzern nur eines: der Cupsieg gegen St. Gallen. Peter Birrer

Furchtlos, direkt – und ein Gewinn für den FC Luzern: Marius Müller in der Swisspor-Arena. Foto: Stefano Schröter

Im Kabinengang der Swisspor-Arena hängen Bilder, sie erinnern an schöne, erfolgreiche Momente der Vereinsgeschichte. Am Ende des Zeitstrahls steht: «2021». Darunter hängt: nichts. Aber das passende Foto soll folgen, kommende Woche schon – und die Helden der Gegenwart verewigen. Es soll davon erzählen, wie die Luzerner erstmals seit 29 Jahren wieder einen Titel errungen haben. Den Cupsieg gegen St. Gallen.

Marius Müller läuft an dieser Wand nicht einfach gedankenlos vorbei. Jedes Mal löst die leere Stelle Emotionen in ihm aus, und wenn er davon erzählt, dringt in seiner Stimme eine Entschlossenheit durch, die ihn als Fussballer auszeichnet: «Wir fahren nach Bern, um diesen Pott zu holen.»