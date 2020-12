Kirchenbrand in Herzogenbuchsee – Er hat den Wiederaufbau verpasst Dass die Gemeinde nach dem Feuer an Heiligabend ihren Kirchturm zurückhat, verdankt sie auch Daniel Käser. Ihm hingegen machte Corona einen Strich durch die Rechnung. Sebastian Weber

Daniel Käser von der Firma Zaugg aus Rohrbach sorgte mit dafür, dass in Buchsi wieder ein neuer Turm steht. Foto: PD

Ausgerechnet an Heiligabend! Vorigen Donnerstag hat sich der Brand in der Kirche in Herzogenbuchsee erstmals gejährt. Ein Ereignis, das zum Ende des Jahres 2019 für Aufsehen sorgte und noch weit ins 2020 hinein nachwirkte – über die Gemeindegrenzen hinaus.

Hautnah miterlebt haben die Ereignisse damals die Mitarbeitenden der Firma Zaugg AG aus Rohrbach. Wie es der Zufall will, war es der Vater eines Angestellten, der das Feuer als einer der Ersten entdeckte. Später, als die Feuerwehr anrückte und mit den Löscharbeiten begann, standen mehrere Mitarbeiter des Familienunternehmens im Einsatz. Und sogar der Kran, der an diesem Abend benutzt wurde, um verkohlte Holzstücke und Teile des Kupferdachs hinunterzuräumen, wurden von der Firma Zaugg zur Verfügung gestellt.