Ex-FC-Thun-Trainer Andy Egli – Er hat den Stein ins Rollen gebracht Lange Jahre fristete der FC Thun ein Schattendasein. Dann weckte ihn der ehemalige Nationalspieler Andy Egli aus dem Dornröschenschlaf. Roger Probst

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Andy Egli coacht 1997 den FC Thun gegen den FC Tuggen zum Aufstieg in die damalige Nationalliga B. Foto: Archiv

«Es war eine aufregende Zeit.» Andy Egli (63) kommt ins Schwärmen, wenn er an seine Zeit beim FC Thun denkt. Als der ehemalige Nationalspieler 1995 den Trainerposten in Thun übernahm, war das Oberland ein schwarzer Fleck auf der Fussball-Landkarte. Thun kämpfte in der 1. Liga – unter anderem gegen Dürrenast und Lerchenfeld – oft ums nackte Überleben.

«Ich habe mich in die Arbeit gestürzt.» Andy Egli

«Ich habe ein riesiges Feld gesehen, das ich bespielen kann», sagt Egli. «Das hat mich ungemein motiviert.» Egli ist einer, der im Leben immer die Chancen und nicht die Risiken sieht. So war es auch bei seiner Ankunft in Thun. «Ich habe mich in die Arbeit gestürzt.» Als einziger Profi in einem Verein mit Amateurstrukturen war er Mädchen für alles. Daneben war er auch noch Vater von vier Kindern zwischen fünf und zwölf Jahren.