Er hat alles miterlebt – sogar ein ausgehobenes Grab für YB-Spieler Seit über 22 Jahren ist Stefan Stauffiger für YB tätig. Wie stark sich der Club in dieser Zeit gewandelt hat, zeigen die eindrücklichen Anekdoten des Berners.

Stefan Stauffigers Arbeitsplatz an Matchtagen: die Medientribüne im Wankdorf. Foto: Raphael Moser

Die Frage hat Stefan Stauffiger schon oft gehört: «Arbeitest du immer noch bei YB?» Mit Betonung auf «immer noch». Keiner ist länger für die Young Boys tätig als er, seit dem 8. Januar 2001 ist der 46-Jährige bei ihnen angestellt.

«Vieles in meinem Leben verläuft kontinuierlich», sagt Stauffiger. Er mache seit 30 Jahren mit den gleichen Leuten Musik, spiele seit 25 Jahren mit den gleichen Jungs Fussball. Er sei seit fast 22 Jahren mit seiner Frau zusammen. Diese lernte er im Umfeld von YB-Partien kennen. Als hätten die Young Boys sein Leben nicht schon genug geprägt.

«Immer noch» bedeutet für ihn nicht, stehen geblieben zu sein. Schon gar nicht, weil sich sein Arbeitgeber und damit auch sein Job in der Kommunikationsabteilung in dieser Zeit enorm verändert haben. Das Gespräch mit ihm im Stadionrestaurant Eleven ist eine Zeitreise, wobei man zuweilen glaubt, in einer anderen Epoche gelandet zu sein.

Vom Mechaniker zum Medienchef

Damals im alten Wankdorf steht anstelle des Eleven noch die Stadionbeiz, nach Partien ein beliebter Treffpunkt bei Stauffiger und seinen Freunden. Es sind die düsteren Zeiten um die Jahrtausendwende, als YB zuweilen vor knapp zweitausend Zuschauern antritt, in die Abstiegsrunde der Nationalliga B rutscht und dazu gegen den finanziellen Ruin kämpft. YB ist ein anderer Club: angestaubter, ärmer, aber auch nahbarer. Sportchef Fredy Bickel schaut manchmal in der Beiz vorbei. So kommt Stauffiger zu seinem Job.

Den Mitt­zwan­zi­ger stört es, dass YB keine eigene Website betreibt. Das teilt er Bickel bei einem Bier mit. Er findet tatsächlich Gehör beim Sportchef, jedoch nicht so, wie er sich das je ausgemalt hätte.

Nachdem Stauffiger Bickel bei einem ersten Termin zur Lancierung einer Website beratend zur Seite gestanden ist, bekommt er von diesem noch auf der Rückfahrt einen Job bei YB angeboten. Dass Stauffiger als gelernter Mechaniker und Absolvent einer technischen Hochschule nicht vom Fach ist, spielt keine Rolle. YB wolle vorwärtsmachen, aufsteigen, es gelte, die Medienarbeit zu professionalisieren, eine Website aufzubauen, sagt Bickel zu Stauffiger. Ob er Lust habe, dabei zu sein.

Der schlechte Ruf von YB

Nun muss man wissen, dass Stauffiger schon von klein auf YB-Partien besuchte. Mit seinem Vater, der als Schriftsetzer beim «Bund» arbeitete, lief er vom Wohnort Ittigen aus durch den Schermenwald zum Wankdorf hoch, dann standen Vater und Sohn bei Wind und Wetter auf der Gegengeraden. Später reiste Stauffiger mit Freunden oft auch zu Auswärtsspielen.

Eine Anstellung beim Lieblingsclub, da gibt es nicht viel zu überlegen, könnte man meinen. Weit gefehlt: «Heute geht gerne vergessen, wie schlecht der Ruf von YB war», sagt Stauffiger. Nachdem er seine Gedanken sortiert hat, sagt er sich, wenn es schiefgehe, dann finde er sicher rasch wieder einen Job. Über zwei Jahrzehnte später bemerkt er trocken: «Iz hets ömu es paar Jahr gha.»

Stefan Stauffiger hat in all den Jahren bei YB einige Trainer kommen und gehen gesehen. Foto: Tomas Wüthrich

Stauffiger hat den Umzug ins Wankdorf, Umzüge nach Meisterschaften und Umstürze im Club, einen Cupsieg und schmerzhafte Niederlagen in Cupfinals und Finalissimas erlebt. Als sein Förderer Bickel Ende 2002 zurücktreten muss, stellt das für ihn einen ersten schwierigen Moment dar. Später beschäftigt ihn die Entmachtung des YB-CEO Stefan Niedermaier im August 2010. «Wir waren ja auf einem guten Weg», sagt Stauffiger. Er fragt sich da oft: «Muss ich etwas ändern, oder warte ich auf bessere Zeiten?»

Er wartet. Die späteren Erfolge erachtet er auch ein klein wenig als Belohnung, ausgeharrt zu haben. Ist er nach all den Jahren eigentlich noch YB-Fan? Stauffiger überlegt lange, findet, das sei schwierig zu beantworten. «Äuä scho», sagt er. Aber das Verhältnis hat sich gewandelt, Resultate haben Einfluss auf seinen Job, wenn andere jubeln, muss er arbeiten. Er bereut ein wenig, gab er sich am 28. April 2018 nicht dem Moment hin, sondern produzierte Inhalte, die im Zuge der Ekstase und Exzesse sowieso nicht viele zur Kenntnis nahmen. Seinen Gefühlen freien Lauf lässt er bei Spielen der SCL Tigers, die er ebenfalls seit seiner Kindheit eng verfolgt. «Dort kann ich Fan sein, ein Bier trinken, dazu dumm schnurre.»

Die Geschäftsstelle in einer 4,5-Zimmer-Wohnung

Nachdem Stauffiger Anfang 2001 seine Stelle angetreten hat, ziehen die Young Boys bald aus dem Wankdorf aus. Das Denkmal wird im Sommer in die Luft gesprengt, gespielt wird nun im Neufeld, trainiert auf dem Sportplatz Sand in Schönbühl. Container dienen als Garderobe. «Wir haben nur fünf Duschen», sagt Trainer Marco Schällibaum dazu, «aber das ist kein Problem, im Wankdorf haben wir auch bloss sechs gehabt.» Konditionstrainer Daniel Pulver sieht ebenfalls positive Aspekte: «Der Wald ist für Läufe sehr nah». Und fügt schmunzelnd an: «Falls die Spieler nicht gehorchen, kann ich sie immer noch auf die Kampfbahn der militärischen Anlage schicken.»

Adiletten, Shorts und viel Improvisation: Stefan Stauffiger (rechts) und Peter Mast auf der YB-Geschäftsstelle, die im Sommer 2001 in einer Wohnung untergebracht ist. Foto: Andres Blatter

Die Geschäftsstelle ist in einer 4,5-Zimmer-Wohnung nahe des Trainingsplatzes an der Moosstrasse 11 untergebracht – Mietzins 800 Franken im Monat. Im Wohnzimmer haben Stauffiger und Sekretärin Murielle Mérinat ihre Büros, während in den Kinderzimmern Nachwuchschef Herbert Koitzsch und das für die Finanzen zuständige Duo Anja Straubhaar/Peter Mast arbeiten. Das Schlafzimmer ist das Reich von Sportchef Bickel. Die Autobahn befindet sich gleich nebenan. Die YB-Mitarbeiter merken rasch: Die Fenster öffnen ist keine gute Idee. Sie müssen damit leben, dass es im Sommer manchmal furchtbar heiss wird.

Die ganze Unternehmung hat den Groove eines Start-ups. Geplant wird nicht auf lange Sicht, es zählt einzig, vorwärtszukommen. Stauffiger weiss, sollte der Aufstieg in die NLA verpasst werden, könnte er seinen Job wieder los sein, weil es dann am nötigen Geld fehlen würde.

Aber YB steigt auf. Für Stauffiger ist das neben dem 28. April, dem Meisterumzug 2019, als er nach einer rekordträchtigen Saison auf einem Bus mit Trainer Gerardo Seoane und Co. durch die von Menschen gesäumte, gelb-schwarze Stadt fährt, und dem Double 2020 einer der Höhepunkte in seiner langen Tätigkeit für YB.

Stauffiger erachtet den Aufstieg 2001 als einen der entscheidenden Momente der neueren YB-Geschichte. Er glaubt, wäre den Young Boys die Promotion nicht gelungen, hätten sie im Neufeld vielleicht vor 1500, 2000 Zuschauern spielen müssen. Die Leichtathletikbahn hätte alle gestört, das Chalet sowieso – und über die weiten Wege zum Catering wäre nicht grosszügig hinweggesehen worden. «Alles, was dann zum Kult wurde, hätte uns wohl negativ ausgelegt werden können», sagt er.

Nach jedem Tor verschickt YB eine SMS

So aber wird das Neufeld zur Erfolgsgeschichte. YB begeistert wieder, zieht im Schnitt fast zehntausend Zuschauer an, etabliert sich in der höchsten Liga. Schlechter als auf Rang 7 schliessen die Berner fortan keine Saison mehr ab. Auch wenn längst nicht alles rosig ist: Die Blamage gegen MyPa und die folgende Niederlage in Genf etwa hinterlassen Spuren, ein paar Idioten heben darauf beim Trainingsfeld in Schönbühl ein Grab aus. Sie schreiben sämtliche Namen der YB-Spieler auf weisse Zettel und werfen diese hinein, nur einer wird nicht erwähnt: Gürkan Sermeter, der sich mit seinen Toren gegen das Aus stemmte. Stauffiger sagt dem «Blick», man habe die Polizei eingeschaltet: «Wir nehmen den Vorfall ernst, wollen ihn aber nicht dramatisieren.»

Nach wie vor ist Stefan Stauffiger nahe an den YB-Profis dran. Foto: Christian Pfander

Stauffiger ist damals nicht nur für die Medienarbeit zuständig, er ist auch Fanbeauftragter, betreut die Website, sucht Plätze für die Juniorenteams, bedient auf der Geschäftsstelle das Telefon, verkauft Billette. Auf die Saison 02/03 hin wird ein SMS-Service eingerichtet, wer möchte, erhält bei einem Tor eine Nachricht. Es ist die erste Form von Liveberichterstattung. «Heute eigentlich unvorstellbar», sagt Stauffiger.

Damals gibt es kein Youtube, kein Facebook, schon gar kein Tiktok, alles Kanäle, die ihn heute stark beschäftigen. Nach wie vor ist er interner Ansprechpartner für Fragen um bscyb.ch, aber längst ist die Website viel zu umfassend, als dass Stauffiger selbst jeden Inhalt publizieren könnte. Einzig die Berichterstattung rund um die erste Mannschaft ist als Tätigkeit erster Stunde geblieben. Wobei sich auch diese verändert hat.

Heute umfasst das von Albert Staudenmann geführte Kommunikationsteam 350 Stellenprozente, auf der Geschäftsstelle arbeiten mittlerweile rund 75 Personen, also etwa 15-mal so viele wie 2001. «Es ist krass, wie wir gewachsen sind», sagt Stefan Stauffiger.

22 Jahre später ist er immer noch bei YB. Und doch ist er für einen ganz anderen Club tätig.



