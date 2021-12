Flaubert-Jubiläum – Er hasste die Dummheit und vergötterte den Stil Am 12. Dezember 1821 wurde Gustave Flaubert geboren. Der Autor war ein rachlustiges Genie, das die Schreibkunst auf zuvor nie erklommene Höhen hob. Martin Ebel

Gustave Flaubert (1821–1880) verbrachte bis auf eine lange Orientreise sein gesamtes Leben in der Normandie und in Paris. Einmal war er in der Schweiz, zur Kur auf der Rigi – es gefiel ihm überhaupt nicht. Foto: AFP

Flaubert wird bewundert, von Kollegen und Nachfolgern, und zwar den grössten – Proust, Joyce, Kafka, Borges, Nabokov. Er wird verehrt von den Connaisseurs der Literatur. Aber geliebt? Das eher nicht. Wer lässt sich schon gern seine Illusionen nehmen! Und das tat Flaubert gründlich und unwiderlegbar, seine Werke sind wohl die grössten Desillusionsmaschinen der Literaturgeschichte.

In «Madame Bovary» entzaubert er die Liebe, in der «Éducation sentimentale» den Ehrgeiz, in «Bouvard et Pécuchet» Wissenschaft und Fortschritt. Er tut dies nicht von der Kanzel des Besserwissens aus, mit dem Pathos eines Voltaire, der die Kirche und ihren Aberglauben «zertreten» wollte («Écrasez l’infâme!»). Bei Flaubert entlarven sich die Illusionen selbst – indem er einfach erzählt, was denen widerfährt, die ihnen anhängen. Sie gehen zugrunde oder, fast noch schlimmer, führen ihr leeres Leben irgendwie weiter.